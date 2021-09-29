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Kovid-19'u hafif atlatmak için "aşılarınızı eksiksiz olun" önerisi

29.09.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Özcan Pişkin: - "Aşılar tam olan hastaların virüse yakalanmasını engelleyemese de gerek servislerde gerekse yoğun bakımlarda kliniğin daha hafif olduğunu gözlemliyoruz"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının daha hafif atlatılabilmesi için aşıların eksiksiz olunması tavsiye edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Özcan Pişkin, gazetecilere, hastanelerinde 20 bininci koronavirüs aşısının yapıldığını bildirdi.

Kovid-19 salgınıyla mücadelenin en etkili yolunun aşı olduğunu vurgulayan Pişkin, "Klinik gözlemlere göre, aşılar tam olan hastaların virüse yakalanmasını engelleyemese de gerek servislerde gerekse yoğun bakımlarda kliniğin daha hafif olduğunu gözlemliyoruz. Hastalar, daha hafif bu hastalığı atlatıyor." diye konuştu.

Herkesi aşı olmaya davet eden Pişkin, "Aşısı tam vatandaşlarımızın klinik semptomları, akciğerlerindeki problemin büyüklüğü daha hafif seyrediyor. Daha az hasta yoğun bakıma giderek, hatta daha az serviste yatarak tedavi oluyor. Gribal enfeksiyon gibi hastalıklarını geçiriyorlar." dedi.

Pişkin, uyguladıkları 20 bin aşı içinde 15 hastada alerjik reaksiyon geliştiğine dikkati çekerek, "Bunların büyük çoğunluğu sadece ciltte döküntü şeklindeydi. Sadece 4 hastamız acil serviste müşahede altına alındı. 3-4 saat içerisinde hiçbir semptom olmadan şifayla evlerine taburcu ettik. Hiçbir hastamızda hayati tehlike yaratacak kadar büyük problemle karşılaşmadık." ifadelerini kullandı.

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