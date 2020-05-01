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Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

SİVAS HABERLERİ  | 01.05.2020 00:54 | Son Güncelleme

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören baba ile oğlu hastalığı yendi ve taburcu edildi.

Sivas Valiliğinde şoför olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası 37 yaşındaki Hasan Kıraç ile oğlu 5 yaşındaki Ömer Kıraç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde 25 Nisan günü tedaviye alınan baba ve oğlu iyileşerek taburcu edildi.

Baba ile oğlu 14 gün boyunca evde gözlem altında tutulacak.

Baba ile oğlu için Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları tarafından bir klip hazırlandı. Klipte baba ile oğlunun taburcu olduğu ana ilişkin görüntüler "Hayat bayram olsa" şarkısı eşliğinde sunuldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan'dan sosyal medya hesabından, "Şehrimizde tedavi gören en genç hastamız 5 yaşındaki Ömer de bugün taburcu oldu. Evinde gözlem altında tutulacak. Lütfen 'Bana, çocuğuma bulaşmaz.' demeyin. Virüsün sizi, çocuğunuzu nerede ve nasıl yakalayacağı belli değil. Bu sebeple tedbiri elden bırakmayalım, evde kalalım." paylaşımında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 Sivas taburcu

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