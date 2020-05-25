"Kovid savaşçıları"nın rengarenk boneleri hastalara moral veriyor

Kovid-19 sürecinde pandemi hastanesine dönüştürülen İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi çalışanları da salgınla mücadele ederken virüsten korunmak amacıyla giydikleri özel tulumların içinde yine değişik renk ve desenlerde bone kullanmayı tercih ediyor.

Son dönemde dizi ve film sektöründe doktor temalı yapımların artmasının ardından karakterlerin kullandığı bone sağlık çalışanları arasında yaygınlaştı. Daha çok çalışma ortamında hastane lerde ve polikliniklerde kullanılan boneler farklı desenleriyle doktor ve hemşireler tarafından tercih ediliyor. Kimi sağlık çalışanı çiçekli ve böcekli bone kullanırken kimisi de çeşitli yazıların bulunduğu boneleri başlarına bağlıyor.

Salgın döneminde kurallara uymanın çok önemli olduğuna işaret eden Gökdemir, "Vatandaşlarımız evde kaldığı sürece bizim işimiz o kadar kolaylaşıyor. Bu süreçte salgından korunmak için muhakkak Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararlara riayet etmek durumundayız. Bu süreci hep beraber atlatacağız. Kendimce 'Evde Kal Türkiye' mesajının bulunduğu boneyi takarak insanlara bunu göstermeye çalışıyorum." dedi.

Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevgi Çınar ise hastane çalışanlarının kullandıkları renkli bonelerin kendi motivasyonlarını da artırdığını ifade ederek "Güne pozitif gülümseyerek başlıyoruz ve bu hastalara da yansıyor. Hastane ve doktor temalı filmlerde kullanılmasının ardından bizler arasında da yaygınlaşan bez boneler hastalarımızın hastaneye adım attığı ilk andan itibaren üzerilerinde pozitif bir etki bıraktığına inanıyorum." diye konuştu.

Çocuk servisi sorumlu hemşiresi Nihal Erçin ise daha çok çocuklarla ilgilendiği için renkli bone tercih ettiğini söyledi.

Bonesiyle hastanede giydiği kıyafetinin aynı renk olduğunu belirten Erçin, "Servisimize gelen çocuklarımızı renkli kıyafetlerimizle karşıladığımız için onları psikolojik olarak da rahatlatmak istiyoruz. Biz ne kadar renkli güler yüzlü olursak çocuklarımız da bizden o kadar az korkar ve tedavi süreci hem bizim hem de onlar için rahat geçer." ifadelerini kullandı.

