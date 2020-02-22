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Köy evinde çıkan yangın korkuttu

GİRESUN HABERLERİ  | 22.02.2020 22:20 | Son Güncelleme

Giresun’un Güce ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı köy evi kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgilere göre, Güce’ye bağlı Kuluncak köyünde, Yaşar Kara’ya (50) ait tek katlı köy evinin mutfak bölümünde akşam üzeri henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Köy evinde çıkan yangın korkuttu

Giresun’un Güce ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı köy evi kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Güce’ye bağlı Kuluncak köyünde, Yaşar Kara’ya (50) ait tek katlı köy evinin mutfak bölümünde akşam üzeri henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören aile sakinleri koşarak dışarıya çıktı. Yardım çığlıklarını duyan köy sakinlerinin olay yerine gelmesiyle birlikte ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvanı kurtarıldı ve yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

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