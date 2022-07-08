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Köy okullarında göreve başlayan 650 kadın öğretmene mesleki eğitim verildi

08.07.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: - "Projeye dahil edilen öğretmenlere farklı zamanlarda 'mesleki gelişim', 'kişisel gelişim' ve 'sosyal girişimcilik' başlıkları altında eğitimler verildi. 2024'ün sonuna kadar projeyle 1500 köy öğretmenine ulaşılması hedefleniyor"

Milli Eğitim Bakanlığı, "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" projesi kapsamında köy okullarında göreve başlayan 650 kadın öğretmene mesleki eğitim verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Türk Eğitim Derneği ve Zurich Sigorta iş birliğinde mesleğinin ilk yıllarında kırsal bölgelerde görev yapan kadın öğretmenlerin desteklenmesi amacıyla başlatılan "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" projesinden 650 kadın öğretmenin yararlandığı belirtildi.

- "2024'ün sonuna kadar 1500 köy öğretmenine ulaşılması hedefleniyor"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, projenin amacının öğretmenlerin yaşadıkları çevresel, fiziksel ve mesleki sorunların en aza indirilmesi, bilgilerinin artırılması ve motivasyonlarının yükseltmesi olduğunu ifade etti.

Projeyle mesleğinin ilk yıllarında kırsal bölgelere atanan kadın öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi yoluyla çalışma hayatına daha iyi bir başlangıç yapmalarının sağlanması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesini amaçladıklarını aktaran Özer, bu sayede öğretmenlerin hem proje boyunca görev yaptıkları okuldaki öğrencilerine hem de meslek hayatı boyunca eğitecekleri öğrencilere etkilerinin olumlu yönde gelişiminin sağlanacağını ifade etti.

Projeyle öğretmenlerin yöresel ve sosyal uyumunun sağlanması ve sosyal girişimcilik modelleri oluşturulmasının hedeflendiğini açıklayan Bakan Özer, şunları kaydetti:

"İlk etapta 50 öğretmen projeye dahil edildi. İlerleyen süreçte 100, 200 ve 300 öğretmenin dahil edilmesiyle toplam 650 öğretmene ulaşıldı. Projeye dahil edilen öğretmenlere farklı zamanlarda 'mesleki gelişim', 'kişisel gelişim' ve 'sosyal girişimcilik' başlıkları altında eğitimler verildi. 2024'ün sonuna kadar projeyle 1500 köy öğretmenine ulaşılması hedefleniyor."

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