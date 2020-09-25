YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Köy okullarındaki öğrencilerin eğitimden uzak kalmamaları için ilçe seferber oldu

Köy okullarındaki öğrencilerin eğitimden uzak kalmamaları için ilçe seferber oldu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 25.09.2020 15:28 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler için ‘Köy Köy Eğitime Yolculuk’ projesinin hayata geçtiğini söyleyen Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, “İlçemizde hiç bir öğrencimiz eğitiminden uzak kalmayacak" dedi.Emirdağ’da eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun proje koordinatörlüğünü yaptığı “Köy Köy Eğitime Yolculuk” projesine destekler devam ediyor.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler için ‘Köy Köy Eğitime Yolculuk’ projesinin hayata geçtiğini söyleyen Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, “İlçemizde hiç bir öğrencimiz eğitiminden uzak kalmayacak" dedi.
Emirdağ’da eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun proje koordinatörlüğünü yaptığı “Köy Köy Eğitime Yolculuk” projesine destekler devam ediyor. İlçede uzaktan eğitim sürecinde evinde bilgisayarı ya da internet erişimi olmayan öğrenciler için uzaktan eğitim çalışmalarına destek olmak amacıyla bir heyet oluşturuldu. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Asaf Gören ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Bilişim Öğretmeni Dilara Gelen’den oluşan heyet Karacalar, Soğukkuyu ve Yavuz köylerinde yaşayan dijital eğitim içeriklerine ulaşamayan öğrenciler için oluşturulan ders materyallerini, okuma kitaplarını ve Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanmış örnek sorular ulaştırdılar.

“Öğrencilerimiz için elimizden gelen imkanları fazlasıyla kullanacağız”
Yaptığı ziyaretler ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Koyuncu "Pandemiden dolayı uzaktan eğitim görecek olan öğrencilerimiz için Emirdağ’da örnek teşkil edecek bir heyetimiz var. Emirdağ Kaykamımız Osman Bey ve eşi Filiz Hanım himayelerinde oluşturulan heyetimiz köy köy gezerek ne kadar ihtiyaç sahibi öğrenci varsa hepsinin eğitim öğretimine evinde devam edebilmesi için elimizden gelen imkanları fazlasıyla kullanacağız. Emirdağ’da hiç bir öğrencimiz eğitiminden uzak kalmayacak" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat! Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
05:19
Sabah
06:41
Öğle
12:55
İkindi
16:18
Akşam
18:58
Yatsı
20:14

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Arda Eczanesi
Merkez
Atay Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Porsuk Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Araraçlarda ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu bulunduran 5 kişi gözaltına alındı
Araraçlarda ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu bulunduran 5 kişi gözaltına alındı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Şuhut’ta çıkan ev yangını paniğe neden oldu
Şuhut’ta çıkan ev yangını paniğe neden oldu
13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti
13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.