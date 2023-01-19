Köy okulunun bahçesindeki ağaçlar kış ortasında "kitap" açtı

Düzce'de bir araya gelen gençler, köy okulunun bahçesindeki ağaçlara astıkları kitaplarla öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmayı ve çevre bilincini aşılamayı amaçlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi ekipleri ve gönüllüler tarafından 2 yıl önce başlatılan "Bir Kitap Bir Şarkı" projesi kapsamında toplanan yaklaşık 10 bin kitap, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Bilgi Topluyoruz" etkinliğinde köy okullarına ulaştırılıyor.

Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmayı ve çevre bilinci aşılamayı amaçlayan gençler, bu kapsamda ziyaret ettikleri Çilimli Köyü Anaokulu bahçesindeki ağaçların dallarına beraberlerinde getirdikleri kitapları astı. Teneffüse çıkan minik öğrenciler ise dallarda gördükleri kitapları birbirleriyle yarışarak ağaçlardan topladı.

"HEDEFİMİZE YAKLAŞTIK, ÜZERİNE DE ÇIKACAĞIZ"

Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce, AA muhabirine, ilk amaçlarının çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi.

Geliştirdikleri farklı yaklaşımla öğrencilerin kitapları ağaçtan toplamalarını sağladıklarını anlatan İnce, "Amacımız, çocuklara hem çevre hem de okuma bilincini kazandırmak. Çocukların da hoşuna gitti. Gönüllü gençlerimizin katılımıyla güzel vakit geçirdik. Çocuklar kitaplarına, bizler de onlara kavuştuk." dedi.

İnce, etkinliği gönüllü gençlerin gerçekleştirdiğini ve hedeflerinin toplanan kitapları öğrencilerle buluşturmak olduğunu anlatarak, "Gönüllü gençlerimiz etkinliğimize 'Bilgi Topluyoruz' ismini verdi. Bugün ağaçlardan meyve yerine bilgi topladık. Buradaki dağıtımla 3 bin kitabı öğrencilerimizle buluşturmuş olduk. Hedefimize yaklaştık, üzerine de çıkacağız."

"ÇOCUKLAR KİTAPLARI GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDI VE SEVİNDİ"

Etkinliğe ev sahipliği yapan Çilimli Anaokulu Müdürü Kevser Begen, Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençlerin kendilerine güzel bir gün hazırladığını dile getirdi.

Kitapların ağaçlara asılmasının ardından öğrencilerin teneffüse çıktığını aktaran Begen, "Çocuklar kitapları görünce çok şaşırdı ve sevindi. Gönüllü arkadaşlarımız da öğrencilerimizle güzel vakit geçirdiler. Öğrencilerimiz yapılan projeyle kitapların aslında ağaçlardan elde edildiğinin bilincine de vardılar. Faydalı proje oldu." ifadesini kullandı.

Begen, ağaçlarda kitap görmenin çocuklar için sürpriz olduğunu ve projenin devamını beklediklerini sözlerine ekledi.

