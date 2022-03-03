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Köy okulunun maskotu "Tonton" hiçbir dersi kaçırmıyor

03.03.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta sokak kedisine kucak açan Baharözü Köyü Ortaokulu'nda görevli öğretmen Kübra Doğan: - "Bizimle sınıflara giriyor ve bir köşeye kıvrılıp sessiz sedasız dersleri takip ediyor" - 8. sınıf öğrencisi Gizem Çiçek: - "Sabah okula geldiğimizde bizi ilk o karşılıyor"

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğretmen ve öğrencilerin sahiplendikten sonra bakım ve beslenmesini üstlendiği "Tonton" adlı sokak kedisi, okulun ayrılmaz parçası haline geldi.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Baharözü Köyü Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, yaklaşık 2 ay önce okul bahçesinde mangal etkinliği düzenledi.

Bu sırada yemek kokusunu alarak bahçeye gelen sokak kedisini fark eden öğrenciler, kediyi mangalda pişirilen etle besledikten sonra bir süre onunla oyunlar oynadı. Okula sık sık gelmeye başlayan kedi, öğrenciler ve öğretmenlerce sahiplenildi.

Okulun müdürü Yasin Zileli, AA muhabirine, kedinin mangal etkinliğinden sonra da okula gelmeye devam ettiğini belirterek, "Öğrencilerimiz de bu duruma alışmaya başladı ve onu ekmek, bisküvi ve getirdikleri yiyeceklerle beslemeye başladı. Kedi de bu duruma alıştı, kendini daha çok sevdirdi ve okulumuzdan ayrılmadı." diye konuştu.

Öğrencilerin "Tonton" ismini verdikleri kedinin sağlık kontrollerini de yaptırdıklarını vurgulayan Zileli, "Bir gün baktık okulun arkasındaki kazan dairesinde yaşamaya başlamış. Biz de hemen orayı derleyip, topladık ve sürekli orda kalmaya başladı." dedi.

- Köy okulunun en sevimli üyesi

Zileli, kedinin okulun maskotu haline geldiğine dikkati çekerek, "Sürekli koridorlarımızda dolaşıyor, öğrencilerimizin kucağından inmiyor. Ardından sınıflara da girmeye başladı. Sıralara çıkıyor, öğrenci gibi dersleri takip ediyor. 'Tonton' artık okulumuzun bir üyesi oldu." ifadelerini kullandı.

Kediyi çok benimsediklerini dile getiren bilişim teknolojileri öğretmeni Kübra Doğan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 aydır bizimle. Sabahları okula geldiğimizde gözlerimiz ilk onu arıyor. Bizimle sınıflara giriyor ve bir köşeye kıvrılıp sessiz sedasız dersleri takip ediyor. Zil çaldıktan sonra öğrencilerle teneffüse çıkıyor. Molada da çocuklarla vakit geçiriyor. Öğrencilerimiz ders aralarında onu besliyor ve gezdiriyor. Artık o kadar alıştık ki her zaman yanımızda olmasını istiyoruz."

Doğan, çocuklara güzel bir alışkanlık kazandırdıklarını, hayvan sevgisini pekiştirdiklerini, bir canlıya sahip çıkma, onu besleme, büyütme aktivitelerini ilerletmiş olduklarını anlattı.

- "Sabah okula geldiğimizde bizi o karşılıyor"

"Tonton"un çok sevimli bir kedi olduğunu söyleyen 8. sınıf öğrencisi Gizem Çiçek de "Sabah okula geldiğimizde bizi ilk o karşılıyor. Onu çok seviyoruz ve bazen görmediğimiz zaman çok endişeleniyoruz. Arada bir müdür odasına da giriyor ve müdürün dosyalarının üzerine yatıyor. Çok tatlı bir kedi, o olmazsa hepimiz çok üzülürüz." diye konuştu.

Öğrencilerden Azra Taşgur da "Tonton"un sınıfa girip ders dinlediğini, zaman zaman sıraların üzerinde gezindiğini anlatarak, "Teneffüste de yanımıza geliyor ve onunla oyunlar oynuyoruz, besliyoruz. Biz böyle çok mutluyuz, asla ayrılmak istemiyoruz." dedi.

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