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Köy sakinleri ‘Frigya Alan Kılavuzu’ olacak

19.01.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin en güzel vadilerinden olan ve Afyonkarahisar-Kütahya-Eskişehir’i kapsayan Frig vadisinin göz bebeği Ayazini köyü, yapılan yeni restorasyonlar ile adeta küllerinden yeniden doğacak.

Türkiye’nin en güzel vadilerinden olan ve Afyonkarahisar-Kütahya-Eskişehir’i kapsayan Frig vadisinin göz bebeği Ayazini köyü, yapılan yeni restorasyonlar ile adeta küllerinden yeniden doğacak. Bölgenin daha iyi tanıtılması için ‘Frigya Afyonkarahisar Bölgesi Yöre Halkı Turizm Bilinçlendirme Eğitim Programı’ başlarken, toplantıya aralarında Ayazini köy sakinlerinin de olduğu 47 vatandaş katıldı.
Vali Gökmen Çiçek’in bölgeyi ilk ziyareti sonrası bölgenin fotoğrafını çekmesi ve sonrasında da bir dizi yerinde ve etkili projeleri hayata geçirmesi ile Frig Vadisi ve Ayazini Köyü yeni bir turizm destinasyonu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yıllarca keşfedilmeyi bekleyen bu gizemli coğrafya yeni dokunuşlarla saklı güzelliğini gün yüzüne çıkarmak için gün sayıyor. Binlerce yıllık Frig medeniyeti, Roma ve Osmanlı medeniyeti izlerini taşıyan, görkemli kaya anıtları, mezar odaları, tapınakları ile geçmişin yaşanılabileceği Frig vadisi, dünyanın en önemli açık hava müzelerinden biri. Bölgede hayata geçirilen projeler ile bu muhteşem coğrafya saklı hazinelerini ziyaretçilerine açacak.

“Eğitimlere 47 vatandaşkatıldı"
Her geçen gün kendisine daha çok ziyaretçi çeken Ayazini köyü, köyde yaşayan vatandaşları da bir hayli heyecanlandırıyor. Gelen ziyaretçilerin en iyi şekilde ağırlanabilmesi, onlara bölgenin tarihi, kültürel ve gizli kalmış güzelliklerini anlatabilmek için Vali Çiçek öncülüğünde eğitim seferberliği başladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi öncülüğünde 10 gün sürecek olan Frigya Afyonkarahisar Bölgesi Yöre Halkı Turizm Bilinçlendirme Eğitim Programı başladı. 47 vatandaşın katılımıyla verilen Alan Kılavuzluğu eğitimleriyle vatandaşlar turizmin önemi, bölgenin coğrafi ve tarihi özellikleri, Afyonkarahisar’ın değerleri, iletişim becerileri, misafir ilişkileri, turizm girişimciliği, destinasyon pazarlaması, doğa tarihi, konaklama işletmeciliği, turist ilişkileri, etik davranışların önemi gibi farklı konu başlıklarında eğitimler alacak. Sonrasında ise bölge genelinde uygulamalı eğitimler yapılacak.

“Türkiye’nin en çok ziyaretçi ağırlayacak yeri olacak”
Bölgeyi turizmin gözdesi yapmakta kararlı olduklarını ifade eden Vali Çiçek “Bölgenin cazibe merkezi olması adına elimizden gelen gayreti göstermekte kararlıyız. El birliğiyle, yöre halkının da desteği ile bu bölgeyi turizme kazandıracağız. Ben inanıyorum çok kısa bir sürede bu bölge Türkiye’de en çok ziyaretçi ağırlayan, en çok turist çeken yerlerden biri olacak. Yani turistlerin klasik turizmin dışında, gittikleri bölgelerde yerel kültürle bütünleşerek oranın yerel insanları gibi yaşaması. İşte biz bu bölgede bunu hedefliyoruz. Halkla iç içe olabilecekleri, pandemi koşulları elverdiği ölçüde gerekirse orada yöre sakinleri ile birlikte etkinlikler yapabilecekleri, ziyaretleri süresince keyif alabilecekleri alanlar inşa ediyoruz. Kararlıyız. Bu bölgeyi turizmin gözdesi yapacağız” dedi.

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