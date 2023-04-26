Köy tipi kalıcı afet konutlarına yerleşen depremzede misafirlerini ağırlıyor

Kahramanmaraş'ta inşa edilen köy tipi kalıcı afet konutlarına yerleştirilen depremzedeler, misafirlerini ağırlayarak yeni yaşamlarına uyum sağlıyor.

"Devlet ve millet el ele" dayanışmasının yanı sıra kırsal dönüşümün örneği olarak tasarlanan Türkoğlu ilçesine bağlı Özbek Mahallesi'ndeki proje kapsamında yapımı tamamlanan konutlara depremzedelerin yerleşmeleri sürüyor.

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde yapılan ve Ramazan Bayramında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla anahtar teslim töreni gerçekleştirilen konutlara yerleşen aileler ise konuklarını ağırlıyor.

Yeni evlerinde ilk misafirlerini ağırlayan Kaygısızcan ailesi de mutluluklarını torunları ve çocuklarıyla paylaştı.

Misafirlere evini gezdiren Kaygısızcan ailesi, çaylarını da evin bahçesinde sohbet ederek içti.

Afetzede Hüseyin Kaygısızcan, AA muhabirine, evlerin bu kadar güzel ve hızlı teslim edileceğini hiç beklemediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Evlerinde A'dan Z'ye her şeyin düşünüldüğünü aktaran Kaygısızcan, "Evimiz çok güzel Allah olmayana da bir an önce nasip etsin. Darısı da geride kalanlarımıza olsun. Yapanların eline sağlık. Yuvamıza geçtiğimiz için az da olsa mutluyuz kaybettiklerimiz canlarımız gitmeseydi daha iyi olurduk." dedi.

Fatma Kaygısızcan da yeni evlerine girmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Evimiz çok iyi, bu kadar olacağını bilmiyordum. Allah razı olsun. Evimizin içinde her şey var dört dörtlük." ifadelerini kullandı.

