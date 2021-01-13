Köyceğiz sahilinde yaklaşık 2 metrelik ölü yayın balığı kıyıya vurdu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ölü yayın balığı kıyıya vurdu.

Delta Plajı mevkisinde hareketsiz haldeki yayın balığını fark eden çevredekiler, durumu belediyle ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer, yayın balığını bulunduğu yerden aldı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Ceylan, bu büyüklükteki yayın balığının bölgede daha önce görülmediğini belirterek, "Yaklaşık 2 metreye yakın yayın balığı olduğunu tespit ettik. Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdik, gerekli çalışmayı başlattılar." dedi.

