YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Köyceğiz sahilinde yaklaşık 2 metrelik ölü yayın balığı kıyıya vurdu

Köyceğiz sahilinde yaklaşık 2 metrelik ölü yayın balığı kıyıya vurdu

13.01.2021 16:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köyceğiz sahilinde yaklaşık 2 metrelik ölü yayın balığı kıyıya vurdu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ölü yayın balığı kıyıya vurdu.

Delta Plajı mevkisinde hareketsiz haldeki yayın balığını fark eden çevredekiler, durumu belediyle ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer, yayın balığını bulunduğu yerden aldı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Ceylan, bu büyüklükteki yayın balığının bölgede daha önce görülmediğini belirterek, "Yaklaşık 2 metreye yakın yayın balığı olduğunu tespit ettik. Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdik, gerekli çalışmayı başlattılar." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!

Muğla Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:48
Sabah
08:13
Öğle
13:20
İkindi
15:56
Akşam
18:17
Yatsı
19:37

Muğla Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Aktar Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Beril Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Nalbantoğlu Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Fethiye’de "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 1 tutuklama

Fethiye’de "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 1 tutuklama

Muğla'da "Sanal Üniversite Tanıtım Günleri" yapılacak

Muğla'da "Sanal Üniversite Tanıtım Günleri" yapılacak

Marmaris'te Yunanistan'a ticari vize başvuruları kabul edilmeye başlandı

Marmaris'te Yunanistan'a ticari vize başvuruları kabul edilmeye başlandı

Marmaris'te Yunanistan'a ticari vize başvuruları kabul edilmeye başlandı

Marmaris'te Yunanistan'a ticari vize başvuruları kabul edilmeye başlandı

8 torun sahibi 94 yaşındaki Rahime Karahan koronavirüsü yendi

8 torun sahibi 94 yaşındaki Rahime Karahan koronavirüsü yendi

Muğla’da sanal üniversite tanıtım günleri başlıyor

Muğla’da sanal üniversite tanıtım günleri başlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.