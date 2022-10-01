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Köyceğiz'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

01.10.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köyceğiz'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Köyceğiz'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Av koruma ve kontrol faaliyeti icra eden Köyceğiz Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekipleri, Ekincik mevkisindeki ormanlık alanda Suriye uyruklu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 düzensiz göçmenle karşılaştı.

Ekipler Jandarma Karakol Komutanlığına durumu bildirdi.

Jandarma ekipleri, yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri ifade işlemleri için karakola götürdü.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

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Muğla Köyceğiz

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