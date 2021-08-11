YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Köyceğiz'de başlayan orman yangını, Denizli sınırına yaklaştı

Köyceğiz'de başlayan orman yangını, Denizli sınırına yaklaştı

11.08.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, bölgeye gelerek bilgi aldı

DENİZLİ (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Temmuz'da başlayan orman yangını, Denizli'nin Beyağaç ilçesi sınırına yaklaşık 5 kilometre kadar yaklaştı.

Yangının daha fazla yayılmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ve Beyağaç Belediyesi personeli de destek veriyor.

Yangının Beyağaç'taki anıt ağaçların da olduğu karaçam ormanına sirayet etmemesi için ekipler büyük çaba sarf ediyor.

- "Bugün kontrol altına alınacağını düşünüyoruz"

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, bölgede yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Önceki gün büyük kısmı kontrol altına alınan yangının rüzgarın etkisiyle dün tekrar alevlendiğini belirten Akçay, "Bölgenin sarp olması müdahaleyi zorlaştırıyor. Beyağaç mülki sınırına kuş uçuşu 5 kilometre yaklaşan yangının bugün kontrol alınacağını düşünüyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor. Biz de bölgede ekiplere elimizden geldiğince yardımcı olamaya çalışıyoruz." dedi.

- Şahin Tin, incelemelerde bulundu

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Beyağaç'a gelerek orman yangını söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Şahin Tin, yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede herkesin büyük bir özveriyle savaştığına tanık olduklarını belirtti.

Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu aktaran Tin, Azerbaycan'dan gelen yangın söndürme ekiplerine de teşekkür ederek, "'Dost zor günde belli olur' demiş atalarımız. Can Azerbaycan'dan gelen dostlarımızın varlığı bizlere moral ve güç verdi. Hem ormanlarımızdaki ateşe hem de gönüllerimize su serpiyorlar. Böyledir bizim kardeşliğimiz. Bu yüzden iki devlet, bir milletiz. Allah birliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü geçiş yapacakiPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü geçiş yapacak
Tartışmalara neden oldu! Yıllar önceki salgınlarda kullanılıyorduTartışmalara neden oldu! Yıllar önceki salgınlarda kullanılıyordu
Denizli'de annesini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandıDenizli'de annesini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 11 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:37
Sabah
06:09
Öğle
13:14
İkindi
17:01
Akşam
20:09
Yatsı
21:35

Denizli Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Çarşamba

Çomut Eczanesi
Merkezefendi
İbrahim Sağlam Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Uzman Eczanesi
Merkezefendi
Deveci Eczanesi
Pamukkale
Elif'in Eczanesi
Pamukkale
İnceoğlu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.