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Köyceğiz'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

30.07.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köyceğiz'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangın, Beyobası Sazak Mahallesi'ne kadar ulaştı.

Bölgede 10 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda yangın söndürme ekibi görev yapıyor.

Geniş bir alanda etkili olan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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