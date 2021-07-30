Köyceğiz'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangın, Beyobası Sazak Mahallesi'ne kadar ulaştı.

Bölgede 10 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda yangın söndürme ekibi görev yapıyor.

Geniş bir alanda etkili olan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

