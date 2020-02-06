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Köyceğiz’de ev yangını

MUĞLA HABERLERİ  | 06.02.2020 19:25 | Son Güncelleme

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz ilçesi kırsal Zeytinalanı Mahallesi Eyrekli sokakta Mesule Özcan’a ait tek katlı evde elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.Yapılan müdahale sonrası yangın söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz ilçesi kırsal Zeytinalanı Mahallesi Eyrekli sokakta Mesule Özcan’a ait tek katlı evde elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.
Yapılan müdahale sonrası yangın söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı. Elektrik aksamı sonucu çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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