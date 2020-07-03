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Köyceğiz’de kaçak tütün operasyonu

MUĞLA HABERLERİ  | 03.07.2020 15:38 | Son Güncelleme

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde polis tarafından yapılan operasyon sonucunda kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.Bir ihbarı değerlendiren Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri U.E’ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

Köyceğiz’de kaçak tütün operasyonu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde polis tarafından yapılan operasyon sonucunda kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri U.E’ye ait iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda U.E’ye ait iş yerinde ve otomobilde yapılan aramalarda bandrolsüz 28 karton içerisinde 5 bin 600 adet makaron, 4 kilo 85 gram yaş bandrolsüz nargile tütünü ve 48 adet küçük paket içerisinde bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
Kaçak sigara imal ettiği iddiasıyla U.E polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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