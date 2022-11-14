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Köyceğiz’de yağış sonrası zeytin hasadı hızlandı

14.11.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde zeytin hasat çalışmaları yağmurun yağmasından sonra hızlandı.

Köyceğiz’de yağış sonrası zeytin hasadı hızlandı

Geçtiğimiz yıllarda Ekim Ayı ortalarında başlayan zeytinin hasat çalışmaları bu sene havanın kurak geçmesinden dolayı gecikti. Bazı üreticiler yağmurun yağmasını beklemeden yeşil olarak hasat ederek soğuk sıkım yağ elde etmeyi tercih etti.

Üreticiler, yeşilken toplanan ve soğuk sıkım yapılan zeytinin yağının daha kaliteli ve faydalı olduğunu ifade ediyorlar. Daha fazla yağ elde etmek isteyen üreticiler zeytinin siyahlaşmasını ve yağmurun yağmasını bekledi.

Yağmurun yağmasının ardından zeytin hasat çalışmaları hızla başladı. Bu sene Köyceğiz’de zeytin üretiminde artış görüldü. Rekoltenin yüksek olacağı tahmin edilirken, sofralık zeytinlerin pazarda 15-20 liradan satışa sunulduğu öğrenildi.

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