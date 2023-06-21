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Köyceğizli gençler yaz şenliğinde eğlendi

21.06.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde gençler yaz şenliğinde eğlenceye doydu.

Köyceğizli gençler yaz şenliğinde eğlendi

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Köyceğiz Gençlik Merkezi Müdürlüğü gençlerin eğlenmesine vesile oldu. Köyceğiz Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen yaz şenliğine gençler yoğun ilgi gösterdi. Gençlerin planladığı ve organize ettiği Köyceğizdeki en büyük yaz şenliğinde gençler doyasıya eğlendi. Yaz şenliği oyunlar, yarışmalar ve sürpriz hediyelerin sunulması ile devam etti. Daha sonra yaz şenliğinde Afish Band konseri ile eğlence doruğa çıktı. Gençler zaman zaman Afish Band’ın şarkılarına eşlik etti, bazen de müziğin ritmine uyarak oyunlar oynadı. Afish Band verdiği konserle gençlerden tam not aldı. Yaz şenliğine katılanlara Köyceğiz Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından ikramlarda bulunuldu.


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