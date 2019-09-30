Köyde ev kadınıydı, sette sinema yapımcısı oldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşayan 8 çocuk annesi 42 yaşındaki ev hanımı Elif Arslan, sinema filmi çekmeye merak salan kocasına özenerek kendi filmini çekti. Daha önce köyde ev işleri yapıp 8 çocuğuna bakan, hayvanları yemleyip fıstık tarlasında çalışarak zaman geçiren genç kadın, yapımcılığını üstlendiği korku ve macera türündeki “Fecr” isimli film ile sinema dünyasına adım atmaya hazırlanıyor.

Halfeti, Birecik ve Rum Kalede çekimleri yapılması planlanan film için start verildi. Yönetmenliğini Engin Tutuş’un üstlendiği filmin başrollerinde ise Sahra Erbaykent oynuyor. Filmin konusu ise seyyah bir ailenin ıssız, gözden ırak bir köyde karşı karşıya kaldıkları olaylarla mücadelesini anlatıyor.

Birlikte bu yola çıktık...

Filmin ortak yapımcısı ve yönetmeni Engin Tutuş, köyde yaşayan Elif Arslan’ın ortak yapımcısı olduğunu söyleyerek,“ Biz korku türünde bir sinema filmi yapıyoruz. Şu anda Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesindeyiz. Bugün itibariyle çekimlerimiz başladı, gayet başarılı geçiyor. Benimle birlikte olan çok önemli bir insan var. Köyde yaşayan bir hanımefendi benim ortak yapımcım. Onunla birlikte başladık. Biz de projemizi sunduk, ortak bir iş yapmak istedik. Biz de şu anda seri bir şekilde çekiyoruz. Bu sinema filminin 1 ve 2’sini ekiyoruz. Birlikte bir yola çıktık. Yaklaşık 3 - 4 ay bir hazırlık çalışmamız oldu. Bugün itibariyle çekimlere başladık, gayet başarılı. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Öncelikle böyle bir girişim yaptığı için Elif hanımı tebrik etmek istiyorum” şeklinde konuştu.