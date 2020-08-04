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Köyde önce bahçeler tahrip edildi, sonra odunluk ateşe verildi

SİNOP HABERLERİ  | 04.08.2020 14:44 | Son Güncelleme

Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Sorkun köyünde kimliği belirsiz kişiler, köylünün önce bahçelerine zarar verirken daha sonra da odunluğunu yaktı.Sorkun köyünde bazı vatandaşların önce fasulyeleri, kışlık sebzeleri ve meyveleri tahrip edildi.

Köyde önce bahçeler tahrip edildi, sonra odunluk ateşe verildi

Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Sorkun köyünde kimliği belirsiz kişiler, köylünün önce bahçelerine zarar verirken daha sonra da odunluğunu yaktı.
Sorkun köyünde bazı vatandaşların önce fasulyeleri, kışlık sebzeleri ve meyveleri tahrip edildi. Daha sonra da Zülfiye Şahin’e ait odunluk ateşe verildi. Büyük üzüntü yaşayan Zülfiye Şahin, komşuları tarafından teselli edildi. Yangına ilk müdahale köylüler tarafından yapıldı. İlerleyen saatlerde itfaiye ve jandarma olay yerine geldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak odunluk kül oldu.
Yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Sorkun Köyü Muhtarı Mustafa Teke, “Bizim sürekli meyvelerimiz, sebzelerimiz talan ediliyor, şimdi de kışlık odun dolu bir odunluk ateşe verilerek kundaklanıyor” diyerek suçluların bulunması için yetkililerden yardım istedi.
Muhtar Teke, konuyu Gerze Cumhuriyet Savcılığına da taşıdıklarını, yetkililerden yardım beklediklerini sözlerine ekledi.

Köyde önce bahçeler tahrip edildi, sonra odunluk ateşe verildi

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