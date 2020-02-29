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Köyler arası futbol turnuvası başladı

MARDİN HABERLERİ  | 29.02.2020 11:11 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 20 köyde 900 sporcunun katıldığı Geleneksel Köyler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası başladı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 20 köyde 900 sporcunun katıldığı Geleneksel Köyler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası başladı. Başlangıç maçının başlama vuruşunu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam yaptı.
Kızıltepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün desteğiyle 20 köyden 900 kişinin katıldığı Geleneksel Köyler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası Tosunlu köyünde başladı. Turnuvanın başlama vuruşunu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam yaptı. 4 gruptan oluşan turnuvada eleme usulü olacak kazanan takımlar bir üst tura geçmiş olacak. Müsabakalar Nisan ayına kadar devam edecek. İlk müsabakada Tosunlu ile Katarlı köyü karşılaştı. Karşılaşmayı turnuvaya ev sahipliği yapan Tosunlu 7-1 kazandı.
Turnuvanın barış ve kardeşlik içerisinde geçmesi temennisinde bulunan Kaymakam Hüseyin Çam, “Burada en önemli amaç gençlerimizin birbiriyle kaynaşmasını sağlayabilmek. Bu bağlamda Mustafa Kemal Atatürk’ün belirmiş olduğu gibi, ‘Zeki, çevik, ahlaklı gençler ve sporcular yetiştirebilmek’. Gerçekten bakıldığında ilçemiz genç nüfusumuz çok yoğun olduğu bir ilçe. Yaklaşık 5 ile 18 yaş aralığındaki nüfusumuz 100 bin. Bu 100 bin tane yavrumuzu en iyi şekilde yetiştirebilmek için onları sporla iştigal etmemiz lazım. Burada Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi olarak gençlerimizin güzel vakit geçirmesi için kırsal mahallelerimizde böyle bir turnuva uygun görüldü. Bu turnuvaya katıl 20 takım 900 futbolcumuza, seyircilerle 2 bin

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