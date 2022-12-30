YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Köylerde 43 yıl aradan sonra ‘Gağan’ etkinliği

Köylerde 43 yıl aradan sonra ‘Gağan’ etkinliği

30.12.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da yeni yılın erken kutlanması anlamına gelen ‘Gağan’ etkinliği düzenlendi. 43 yıl sonra bazı köylerde gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Köylerde 43 yıl aradan sonra ‘Gağan’ etkinliği

Elazığ’da 43 yıl aradan sonra köylerde düzenlenen Gağan etkinliğinde renkli görüntüler oluştu. Elazığ’da halkın ’Gağan’ olarak isimlendirdiği ve eski yılın uğurlanarak yeni yılın karşılandığı etkinlik gerçekleştirildi.

Yöreye ait davul ve klarnet eşliğinde Şahinkaya, Uzun Tarla, Esenkent ve Koruk köylerinde gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde çeşitli oyunlar ve Elazığ dik halayı oynandı. Yürüyüş boyunca Gağan etkinliğinin vazgeçilmezi olan eski döneme ait giysiler giyenler, renkli görüntüler oluştu. Etkinlik dahilinde toplanan lokmaların ise ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtacağı kaydedildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Gürkan Bektaş, “Bu köylerde yapmak istediğimiz işlerden bir tanesi, köydeki kırsal kalkınma ve bu anlamda köyün gelenek ve kültürlerini sürdürülebilir yaşama dönüşmesidir. Hayata dokunmak üzerine yapmış olduğumu bir etkinliktir. Bu etkinliğimizin ismi, ‘Gağan’. Yeni yıl etkinliği olarak da geçiyor. Bu sembolik bir köy seyirlik oyunu. Bunlardan bir tanesi ‘Kale’, ‘Kara’ ve ‘Fate’ dediğimiz kadın var. Birisi eski yılı temsil eder, birisi yeni yılı temsil eder ve kadın da yaşamı, doğayı ve bu ikisini bağlayan bir nesne olarak gözükür. Yaşlı, sakallı ‘ Hızır’ ise lokmaları ve çıralıkları toplar. Günün sonunda ise bu paylaşılan, toplanılan paraları da ihtiyaç sahiplerine dağıtırız. Orta Asya ve Mezopotamya kültüründen gelmektedir. Köylerimizde uzun bir zamandır yapılmayan bir etkinlik. Biz bunu yaşatmaya ve tekrardan gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Gağan etkinliği, bu köylerimizde yaklaşık 45 yıldır yapılmıyordu. Güzel tepkiler aldık“ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cadde ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralıCadde ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Malatya "balık yavrusu" üretiminde merkez olma yolundaMalatya "balık yavrusu" üretiminde merkez olma yolunda
Zonguldak'ta bir öğrencinin darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldıZonguldak'ta bir öğrencinin darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 30 Aralık Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:34
Öğle
12:30
İkindi
14:56
Akşam
17:17
Yatsı
18:40
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.