Köylü kadınlar kendi markalarıyla ürünlerini pazarlıyor

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Kilis'in Polateli ve Musabeyli ilçelerine bağlı köylerde yaşayan kadınlar, bahçelerinde ürettikleri organik ürünleri Ravandalı Kadınlar Derneği bünyesinde oluşturdukları kendi markalarıyla pazarlayarak ekonomik gelir elde ediyor. Ailelerinin refah seviyesini arttırmak ve kendilerini geliştirmek için bir araya gelen köylü kadınlar, üretime katkı sağlamak adına harekete geçti. Hüsnü Mustafa Özyeğin Vakfının desteğiyle 6 yıl önce Ravandalı Kadınlar Derneğini kuran Kilisli kadınlar, girişimcilik, ekonomi ve pazarlama konularında eğitim aldı. Toplam 8 köyün katılımıyla oluşan dernekteki 34 üye, kendi bahçelerinde mevsiminde ürettikleri ürünleri kurdukları atölyede paketleyerek "Ravanda" markasıyla satıyor. Girişimci kadınlar, zeytinyağı sabunundan nar ekşisine, el işi ürünlerden pekmeze, siyah zeytinden domates kurusuna, badem içinden kuru üzüme, ev yapımı yöresel tarhanadan bulgura kadar ürettikleri ürünleri internet ve tanıdıklarının vasıtasıyla pazarlayarak alın teriyle para kazanmanın keyfini çıkarıyor.

- "Özenle hazırladığımız ürünleri satışa sunuyoruz" Dernek üyesi Şaziye Boşnak, AA muhabirine, dayanışma ve emekle mutfaklarında ürettikleri yöresel ürünleri müşterilerine ulaştırdıklarını söyledi. Dernek üyelerinin yıl boyunca mevsimine uygun ürünler üreterek aile bütçesine katkı sağladığını anlatan Boşnak, taleplere yetişmekte zorlandıklarını belirtti. Boşnak, kırsal alanda yaşayan kadınların ailelerine daha iyi bir hayat kurma fikri ile yola çıktıklarını ifade ederek "Ürünlerin tamamını bölgemizde üretiyoruz, yetiştiriyoruz. Özenle hazırladığımız ürünleri satışa sunuyoruz. En yoğun dönemimiz yılbaşı dönemi oluyor. Kilis karası üzüm, zeytinyağı, kekik, salça, kekik salamurası, pekmez, pestil, kurutmalık, patlıcan, kabak, biber, yeşil ve siyah zeytin, badem, ceviz, tarhana, bal ve el işi gibi zengin ürün çeşitliliğimiz var." dedi. Dernek kurulmadan önce kadınların sadece ev işleriyle uğraştığına değinen Boşnak, "Dernek kurulduktan sonra kadınlarımız kendi ürünlerini üretip pazarlama imkanı buldular. Bu sayede de hem aile bütçesine katkı sağladılar hem de kendilerini topluma faydalı bir birey olarak hissetmeye başladılar. Eskiden bulunduğu bölge dışında bir yer göremezken dernek sayesinde birçok yeri gezme fırsatı buldular, yeni insanlarla tanıştılar." diye konuştu.

- "Ürünler doğal ve beğeniliyor" Boşnak, mevsiminde organik ürün yetiştirerek pazarladıklarını dile getirerek şunları kaydetti: "Zeytin, salça, zeytinyağı, kurutmalıklar bizim kış ürünlerimiz. Şimdi onları çok satıyoruz. Yazın ürünlerimiz değişiyor. O mevsimde yetişen ürünleri satıyoruz. Yılın 12 ayı gelen siparişlere cevap veriyoruz. Hepsi mevsiminde üretilmiş doğal ürünler. Talepler bayağı yoğun. Özellikle bu yılbaşı öncesi 3 bin paket hazırladık, geçen hafta yolladık. Şu an yetişemiyoruz, halen talep var. Bireysel müşterilerimiz de var firmalardan da talep geliyor. Gittikçe genişleyen bir satış ağımız oluşmaya başladı. Çünkü ürünler doğal ve beğeniliyor." Sosyal anlamda da hayatlarında çok fazla değişimler olduğuna dikkati çeken Boşnak, "Kilis sınırda bir yer. Burada bunun yapılması mucize gibi bir şey. Çünkü bulunduğumuz köyler kendi içinde yaşıyor. Daha önce buralarda böyle bir şey olmamış. Sosyal anlamda da birçok şey yapıyoruz. Mesela çocuklar için yaz okulları oluyor. Okul öncesi eğitim programlarımız oluyor. Bağ bozumu festivallerimiz oluyor. Bölgedeki birçok insanın tanıştığı, kaynaştığı etkinliklerimiz, yarışmalarımız oluyor." ifadelerini kullandı.