YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Köylülere trafik eğitimi verildi

Köylülere trafik eğitimi verildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.12.2020 17:22 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerince köylülere trafik eğitimleri verildi.Traktör sürücülerinin karışmış olduğu kazaları önlemek ve kaza oranlarını en alt seviyeye düşürmek için çalışmalar yürüten jandarma trafik timleri, merkeze bağlı Çokpınar Köyünde köylüler ile bir araya geldi.

Köylülere trafik eğitimi verildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerince köylülere trafik eğitimleri verildi.
Traktör sürücülerinin karışmış olduğu kazaları önlemek ve kaza oranlarını en alt seviyeye düşürmek için çalışmalar yürüten jandarma trafik timleri, merkeze bağlı Çokpınar Köyünde köylüler ile bir araya geldi. Trafik timleri köy meydanında bir araya geldiği köylülere trafik kurallarını anlatarak trafikte daha dikkatli olmaları istenildi.
Jandarma trafik timleri bir araya geldiği köylülerin traktör römorklarına da reflektör taktı.

Köylülere trafik eğitimi verildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Adıyaman Namaz Vakitleri 30 Aralık Çarşamba

İmsak
06:08
Sabah
07:35
Öğle
12:34
İkindi
15:03
Akşam
17:24
Yatsı
18:46

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Çarşamba

Özçelik Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Çare Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.