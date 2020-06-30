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Köylülerin kullandığı patika yol genişletildi

MUŞ HABERLERİ  | 30.06.2020 11:05 | Son Güncelleme

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların patika olarak kullandığı İnardı köy yolunun genişliğini 15 metreye çıkardı.İl Özel İdaresi ekipleri, kırsaldaki köy yollarında yoğun bir mesai harcayarak dağ taş demeden yol yapıyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların patika olarak kullandığı İnardı köy yolunun genişliğini 15 metreye çıkardı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kırsaldaki köy yollarında yoğun bir mesai harcayarak dağ taş demeden yol yapıyor. Kırsal kesimde güvenli bir ulaşım ağı yapmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, kent merkezinden 74 kilometre uzaklıktaki İnardı köyünde 3 yıldan beri yol yapım ve genişletme çalışmasına aralıksız devam ediyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, vatandaşı her konuda olduğu gibi yol konusunda da hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için tüm gayretleriyle çalıştıklarını söyledi. Mevcut İnardı grup köy yolunun dar olması nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Genel Sekreter Yentür, “Standardı yükseltmek ve sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak için gerekli altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. İnardı köyümüz coğrafi açıdan çok zor bir bölgemizdir. Tamamen dağlık ve kayalık alan olması nedeniyle ekiplerimiz zor koşullarda çalışıyor. Köyümüze bağlı 9 mezra bulunmakta. Vatandaşımız özellikle mezralara ulaşımlarını zaman zaman hayvanlarla sağlamaya çalışıyordu. Ekiplerimiz, 3 yıldan beri İnardı köyü bölgesinde dağı, taşı delerek dar yolda altyapı ve genişletme çalışmalarını bitirmek üzere. Kısa sürede 12 kilometrelik bölümde sathi kaplama asfalt çalışmasına başlayacağız. Asfalta hazır hale getirerek ilk defa köyümüz asfalta kavuşacaktır. Çünkü Muş’un en uzak köyü olan İnardı, ulaşım konusunda sıkıntılıdır” dedi.
Kış mevsiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle İnardı ve bağlı mezralarda yaşam olmadığından dolayı köy yolunun yaklaşık 5 ay süre ile kapalı kaldığını ifade eden Yentür, “Yaz mevsiminde ise vatandaşlar köylerine dönerek tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Bu açıdan 3 yıldan beri bölgede yapılan çalışmalarda dar olan yolu standartlara uygun olarak genişliğini 15 metreye yükseltiyoruz” diye konuştu.

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