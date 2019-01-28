Koyun ve kuzuların renkli buluşması

Koyunların kuzulama dönemi başlaması ile birlikte birçok yerde olduğu gibi Elazığ’da da renkli görüntüler oluşuyor.

Merkeze bağlı Şahinkaya köyünde bulunan ve koyun besleyen Şavak aşiretinden İsmail Özer, koyun ve kuzularının buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor. Yeni yılın girişi ile kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. O anlar ise renkli ve duygusal görüntülere sahne oluyor.

200 koyun ve 200 kuzusu olan belirten İsmail Özer," Sabah 7-8 gibi hayvanlarımızı yemliyoruz. Ondan sonra hayvanları emzirme başlıyor. Emzirmeden sonra koyunla kuzuyu birbirinden ayırıyoruz. Kuyun yazıya otlanmaya gidiyor. 3-4 civarı kuzusu henüz olmayanı bir tarafa ayırıyoruz. Koyunlar yemlenir, yemlendikten sonra tekrar emzirilir. İçerisinde dolaşarak büyük kuzular aç kaldığı için küçük kuzuların annelerinden takviye yapıyorlar. Bazıları kuzusunu emzirmiyor. Onları emziriyorlar. Gün akışı böyle devam ediyor"dedi.