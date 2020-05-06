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Koyunları doyurmak için oruçlu olmalarına rağmen saatlerce merada yürüyorlar

KARS HABERLERİ  | 06.05.2020 13:48 | Son Güncelleme

Karslı besici Selçuk Aktaş: - "Baharın gelmesiyle Kars çayı kenarında koyunları otlatmaya başladık, bu yıl yağmur iyi gidiyor, meralarda güzel ot var. Ramazanda koyun otlatmak zor oluyor ama oruç tutmak zorundayız"

Kars'ın Arpaçay ilçesinde baharın gelmesiyle hayvanlarını meraya çıkartan çobanlar, ramazanda oruçlu olmalarına rağmen hayvanlarını beslemek için saatlerce yürüyorlar.

İlçenin Küçük Çatma köyündeki çobanlar, baharın yüzünü iyice göstermesi, karların erimesi ve otların yeşermesi üzerine sabahın ilk ışıklarıyla hayvanlarını ağıllardan alıp yürüyerek meralardaki otlaklara götürüyor. Hayvanlarının karnını doyurabilmek için zorlu yollardan geçen ve oruçlu olarak bazen yağmur bazen de güneşin altında kilometrelerce yürüyen çobanlar, iftar saatine kadar hayvanlarını merada otlatıyor. Yorulduklarında Kars çayı kenarında mola veren çobanlar, iftar saati yaklaştığında ise hayvanlarını önlerine katıp köye dönerek oruç açıyor.

Besici Selçuk Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda çobanlık yapmanın daha zor olduğunu söyledi. Hayvanlarıyla her gün kilometrelerce yol yürüdüğünü belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Baharın gelmesiyle Kars çayı kenarında koyunları otlatmaya başladık, bu yıl yağmur iyi gidiyor, meralarda güzel ot var. Ramazanda koyun otlatmak zor oluyor ama oruç tutmak zorundayız. Geçimizi sağlamak için de koyun beslemeliyiz ve bu nedenle saat 05.00'te kalkıyoruz, kuzuların karnını doyurduktan sonra kuzuları ağılda bırakıp koyunlarımızı alıp meraya çıkıyoruz."

Aktaş, ramazanda iftara kadar çalıştıklarını aktararak "İftira az bir zaman kaldığında koyunları eve götürüp iftarımızı açıyoruz, bu mesaimiz ramazan boyunca böyle sürüyor. Merada sıcak havadan bunaldığımızda kafamıza su döküyoruz ya da Kars çayında elimizi yüzümüzü yıkayarak serinliyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çoban Kars Ramazan ayı

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