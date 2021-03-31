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  4. Koyunun böbrek yağından üretiliyor! Enerji deposu Tonus köftesi lezzetiyle damak çatlatıyor

Koyunun böbrek yağından üretiliyor! Enerji deposu Tonus köftesi lezzetiyle damak çatlatıyor

Betül Songur Betül Songur
31.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta Kangal Akkaraman koyunun böbrek yağıyla yapılan Tonus köftesi lezzetiyle yiyenlerin hafızasına kazınıyor. Altınyayla ilçesine özgün lezzet olarak geçen Tonus köftesi, tam bir enerji deposu.

Koyunun böbrek yağından üretiliyor! Enerji deposu Tonus köftesi lezzetiyle damak çatlatıyor

Sivas’ın Altınyayla ilçesine özgü, lezzetiyle damak çatlatan Tonus köftesi asırlardır bölge halkı tarafından tüketiliyor. Köfte içerisinde yağ olarak sadece Kangal Akkaraman koyunun böbrek yağı kullanılıyor. Kış aylarının çetin geçtiği bölgede enerji deposu olarak tüketilen Tonus köftesi, son dönemlerde dağcılar tarafından da tercih ediliyor. Dağcılar, kar suyuyla pişirdikleri köfteleri enerji alabilmek için tüketiyorlar.

Amatör dağcı Dudu Koru, uzun yürüyüşlerde Tonus köftesinin kendilerine enerji verdiğini belirterek şunları söyledi:

'İNANILMAZ BİR LEZZET'

'Bizim en çok kullandığımız, en çok yanımızda götürdüğümüz yöresel yemeklerden birisi. Bu yiyecek Tonus köftesi. Bu bizim bildiğimiz Sivas içli köftesinin biraz daha küçük hali. Tonus köftesini diğer köftelerden ayıran özellik içerisinde bir çeşit iç yağı kullanılması. Her iç yağıda kullanılmaz, sadece böbrek iç yağı kullanılır. Ağzınıza aldığınızda o iç yağı ağzınıza dağılır ve inanılmaz bir tat verir. Kış tırmanışı yapıyorsak termoslarımızda sıcak su olur. Eğer sıcak sularımız çıktığımız dağda soğumuşsa karın suyunu eritiriz. Kar suyunu kaynatırız, onun içerisinde köfteyi haşlarız. İçerisinde yağ olduğu için inanılmaz bir enerji veriyor. İster yaz olsun ister kış olsun size o tırmanışta gerekli olan enerjiyi çok rahatlıkla sağlayabilir. 5 dakikadan karımız eriyor, 5 dakikadan su kaynıyor ve köftenin pişmesi sadece 10 dakika. Özellikle küçükbaş hayvanın böbrek yağı kullanılıyor. Küçükbaş hayvan olarak da kangal akkaraman koyunu tercih edilir. Koyunun böbrek yağını kıyma olan içe katıyoruz. Kıymanın içerisinde yağ eriyor, köfteyi ağzınıza aldığınızda o yağ sizin ağzınızda eriyor. İnanılmaz bir lezzeti var ne kadar anlatırsam anlatayım farazi olacak. Tatmadan asla bilemezsiniz.'

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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