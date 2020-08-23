YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Kozan HEM’de okçuluk kursu

Kozan HEM’de okçuluk kursu

ADANA HABERLERİ  | 23.08.2020 11:43 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan İlçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde okçuluk kursu verilmeye başlandı.Zahit Emre Sönmez tarafından verilen okçuluk eğitimi 8 gün sürecek.

Adana’nın Kozan İlçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde okçuluk kursu verilmeye başlandı.
Zahit Emre Sönmez tarafından verilen okçuluk eğitimi 8 gün sürecek. 5 farklı ilden toplamda 22 kişinin katıldığı Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitimi, Kozan Şehit Arda Can Ali Ata öğrenci yurdunda devam ediyor. Kursları Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut da, yerinde takip ediyor.
Konuyla ilgili olarak bilgi veren Kozan HEM Müdürü Bünyamin Akbulut; "Geleneksel Türk Okçuluğu bizim ata sporumuz. Kendi öz kültürümüz. Kozan’da böylesi bir ata sporumuzu hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu eğitimin amacı kursiyerlerin Türk okçuluğunda kullanılan ekipmanların bölümleri, tarihteki imalatı hakkında bilgi sahibi olması, geleneksel okçuluğun tarihteki kültürel, sosyal, siyasal önemi ve savaşlardaki yerini kavraması, güvenliğin önemini kavraması ve güvenlik önlemlerini uygulayabilmesi, güvenli bir antrenman sahası ve yarışma alanını öğrenmesi, okçu ve okçuluk araç, gereçlerinin güvenlikteki önemini kavraması ve güvenlik tedbirlerini uygulayabilmesi içindir” şeklinde konuştu.
Öte yandan okçuluk eğitimine katılmak isteyenlerden en az lise ve dengi okul mezunu olmaları, 17 yaşını tamamlamış olma şartının arandığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAslışah Alkoçlar'a suçlamaAslışah Alkoçlar'a suçlama
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var."
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var."
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da m
İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da m
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı
Rize'deki şiddetli yağışta 2 kişi yaralandı
Rize'deki şiddetli yağışta 2 kişi yaralandı

Adana Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazar

İmsak
04:29
Sabah
05:55
Öğle
12:46
İkindi
16:28
Akşam
19:27
Yatsı
20:48

Adana Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazar

Atalı Eczanesi
Seyhan
Bahar Eczanesi
Seyhan
Berfin Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
Numune Şifa Eczanesi
Seyhan
Şakirpaşa Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
Kalpazanlar Sahte Dolar Basarken Basıldı
Kalpazanlar Sahte Dolar Basarken Basıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.