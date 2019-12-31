YURTHABER
  4. Kozan’da trafik kazası: 2 yaralı

Kozan’da trafik kazası: 2 yaralı

ADANA HABERLERİ  | 31.12.2019 21:04 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozan Kadirli karayolu Kozan Ortaokulu yakınlarında meydana geldi.

Kozan’da trafik kazası: 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozan Kadirli karayolu Kozan Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Kadirli istikametinden Kozan istikametine seyir halinde olan İsmail Ercan yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak önce trafik levhasına ardından ağaca çarptı. Kazada Otomobilde bulunan 4 kişiden Mehmet Karaca ve Can Karatop isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar özel bir otomobil ile Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza sonrası otomobilde büyük çapta Maddi hasar meydana geldi. Polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.

Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular
KHK’lı işçiye yeni yıl harçlığı, kadrolu işçiye ikramiyeKHK’lı işçiye yeni yıl harçlığı, kadrolu işçiye ikramiye
AOSB’de "Nostalji" yaşatan yeni yıl buluşmasıAOSB’de "Nostalji" yaşatan yeni yıl buluşması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Adana Namaz Vakitleri 1 Ocak Çarşamba

İmsak
06:19
Sabah
07:45
Öğle
12:47
İkindi
15:18
Akşam
17:39
Yatsı
19:00

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Çarşamba

Başkent Eczanesi
Seyhan
Çağlayan Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Gökçe Eczanesi
Seyhan
Obalar Eczanesi
Seyhan
Onur Eczanesi
Seyhan
Orkide Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.