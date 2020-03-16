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Kozan’da yağışlar sele neden oldu, vatandaş isyan etti

ADANA HABERLERİ  | 16.03.2020 17:39 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde dün geceden beri etkili olan sağanak yağış birçok mahallede su baskınlarına neden oldu.

Adana’nın Kozan ilçesinde dün geceden beri etkili olan sağanak yağış birçok mahallede su baskınlarına neden oldu. Vatandaşlar kuvvetli yağışlarda sel manzarası yaşadıklarını ancak yerel yöneticilerin dilekçelerini dikkate bile almadığını söyledi.
İlçede yağışlar nedeniyle dere yatakları taştı. Çanaklı Caddesi, Ağlıboğza Mahallesi sakinleri sular atında kalan evleri yüzünden belediyeye tepki gösterdi.
Evini yağmur suyu basan Nurten Söğüt, “Daha önce de evimi su bastı. Defalarca dilekçe vermemize rağmen hizmet alamıyoruz. illaki Ankara’da dayımız mı olması gerekiyor” dedi.
Ağlıboğaz Mahallesi sakinlerinden Sebiha Kuruoğlu ise "Sabah eşim evimizin etrafını korona sarmış diye uyandırdı. Evin her yanında sular akıyordu. Yetkililerden bu dolan kum ve çakılı temizlemesini istiyoruz evin içine kadar su girdi. Her sene bu seli çekiyoruz” dedi.
Ağlıboğaz Mahallesi Muhtarı Cengiz Büyüköztürk ise her yıl bu su baskını yaşadıklarını belirterek, "Bu dere her sene taşıyor. Geçen sene bir balcımızın bin tane kovanı gitti. Her sene gelen söz veriyor gidiyor. Mahalleliden dayak yemem yakın zaten. Bir başka sokakta lağım akıyor. Yetkililerden destek bekliyoruz” dedi.

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