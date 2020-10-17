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Kozluk'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

BATMAN HABERLERİ  | 17.10.2020 12:15 | Son Güncelleme

Kozluk'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekipler, şüphe üzerine durdurmak istedikleri ve kaçmaya çalıştığı için takibe aldıkları araçtan yola bir paket atıldığını fark etti.

Kovalamaca sonrası durdurdukları araçta arama yapan ekipler 4 şüpheliyi yakaladı. Yola atılan poşetten 450 gram toz esrar çıtı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Şifa Eczanesi
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