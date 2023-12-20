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  4. KPSS 2 TERCİH KILAVUZU 2023! ÖSYM ile KPSS 2 tercihleri nasıl yapılır, ne zamana kadar? Ais.osymgov.tr ekranı

KPSS 2 TERCİH KILAVUZU 2023! ÖSYM ile KPSS 2 tercihleri nasıl yapılır, ne zamana kadar? Ais.osymgov.tr ekranı

20.12.2023 10:05 | Son Güncelleme:
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ÖSYM'den KPSS 2 tercihleri ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için tercih süreci 20 Aralık 2023 Çarşamba günü itibarıyla başladı. Birçok kişi arama motorlarında, "ÖSYM ile KPSS 2 tercihleri nasıl yapılır, ne zamana kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte ais.osymgov.tr KPSS 2 tercih ekranı...

KPSS 2 tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, yerleştirme yapılacağı belirtildi. KPSS 2 tercih süreci başladı. İşte KPSS 2 tercih kılavuzu...

KPSS 2 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS 2 tercihleri için ÖSYM'den açıklamada bulunuldu:

"Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 20 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

KPSS 2 TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS 2 tercih kılavuzuna da yayımlanan duyuruda yer verildi.

KPSS 2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ


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