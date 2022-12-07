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KPSS-2022/12 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS tercihleri nasıl yapılır?

07.12.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS tercih kılavuzu ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. KPSS-2022/12 tercih kılavuzu erişime açıldı. Bu kılavuzda yer alan bilgilere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına alım yapılacak. Peki, KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS-2022/12 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2022/12 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı yapacak. Adaylar tercih işlemlerini 7 Aralık'tan itibaren yapabilecekler. KPSS tercih kılavuzuna göre yapılacak işlemler 12 Aralık tarihinde sona erecek.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/12 Tercih Kılavuzunaaşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 07-12 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 07 Aralık 2022 tarihinde saat 11.00'de başlayacak ve 12 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

kpss-tercih

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/12 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
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