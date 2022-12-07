KPSS-2022/12 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2022/12 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı yapacak. Adaylar tercih işlemlerini 7 Aralık'tan itibaren yapabilecekler. KPSS tercih kılavuzuna göre yapılacak işlemler 12 Aralık tarihinde sona erecek.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/12 Tercih Kılavuzunaaşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 07-12 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 07 Aralık 2022 tarihinde saat 11.00'de başlayacak ve 12 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/12 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

