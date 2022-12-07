KPSS-2022/12 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2022/12 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı yapacak. Adaylar tercih işlemlerini 7 Aralık'tan itibaren yapabilecekler. KPSS tercih kılavuzuna göre yapılacak işlemler 12 Aralık tarihinde sona erecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/12 Tercih Kılavuzunaaşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 07-12 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 07 Aralık 2022 tarihinde saat 11.00'de başlayacak ve 12 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/12 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
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