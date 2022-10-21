KPSS 50, 55, 60, 65 puanla nereye girebilirim? KPSS 70, 75 puanla nereye girilir? KPSS taban puanları

KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girilir, sorusunun yanıtı KPSS sonuçlarının açıklanacak olması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öğretmen ya da memur alımı başvuru ve tercihleri için bekleyen kişiler internette araştırma yapıyor. " KPSS lisans 60, 70, 80 puanla nereye girebilirim, atanabilir miyim?" soru ve konu başlıkları sorgulanıyor. Ayrıca, öğretmenlik atama puanları ile branş kontenjan bilgisi de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, İşte 2022 KPSS taban puanları...

KPSS 50, 55 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

KPSS 50, 55, 60 puan alan kişiler belediyelerin memur alımları ile jandarma alımlarını tercih edebilecekleri gibi öğretmenevi, polis evi ve misafirhaneler için memur başvurusunda bulunabilirler.

Öte yandan tercih kılavuzu, tercih işlemi için önemlidir. Çünkü, atama puanları ve detaylar hem il, hem memurluk türü, hem de branş ve mesleki pozisyona göre farklılık göstermektedir.

KPSS 60, 65 PUANLA HANGİ DEVLET KURUMUNA GİRİLİR?

KPSS puanı 60 ve üzeri olanlar sözleşmeli öğretmenlik alanını tercih edebilmektedir.

65 puan bandına ulaşanlar ise Bakanlık kadrolarında yapılacak alımlara başvurabilmektedirler.

Öte yandan, KPSS'de 70 puan alan kişiler EGM, PA, CTE gibi müdürlüklerde de tercih yapabilirler.

KPSS SONUÇLARINA GÖRE KAÇ PUANLA HANGİ DEVLET KURUMUNA GİRİLİR?

KPSS taban ve tavan puanlar, mesleki pozisyonlar, branş ve kontenjan dağılımı, şehir ve kuruma göre değişkenlik gösteriyor.

Bu sebeple başvuruda bulunacak kişiler, kendi bölümlerine göre önceki yıllardaki yapılmış alımların tercih bilgilerini inceleyebilirler.

KPSS TABAN PUANLARI

KPSS TABAN PUANLARI 2021/2

KPSS LİSANS TABAN PUANLARI 2022/1

2022 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçları, 3 Kasım 2022 tarihinde, KPSS lisans sonuçları ise 21 Ekim'de açıklanacak.

2022 KPSS lisans ve ön lisans sınavlarına giren adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden öğrenebilecek

ÖSYM İLE KPSS SONUÇ EKRANI

KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN



