KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu yapıldı.

Saat 14.45'te başlayan ve 101 sınav merkezinde düzenlenen sınavda adaylara, çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 100 dakika verildi.

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.



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