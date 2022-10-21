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KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır? KPSS 2022 branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?

21.10.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS branş sıralaması için araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS lisans sonuçları 21 Ekim Cuma günü erişime açıldı. Heyecanla beklenilen sonuçların ardından gözler branş sıralamasına çevrildi. Peki, KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır? KPSS 2022 branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?

KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır? KPSS 2022 branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?

KPSS branş sıralaması ile ilgili son dakika açıklaması merak ediliyor. KPSS lisans oturumlarına giren adaylar sonuçlarını ÖSYM giriş sistemi üzerinden sorgulayabiliyorlar. KPSS sonuçları geçtiğimiz yıl 16 Eylül'de açıklandı, branş bazında sıralamalar ise 27 Eylül tarihinde güncellendi.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS sonuçları geçtiğimiz yıl 16 Eylül'de açıklandı, branş bazında sıralamalar ise 27 Eylül tarihinde güncellendi.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

Branş Bazında Yapılan Sıralamalara Mezuniyet Durumu Alanı hem “Mezun” hem de “Okuyor” Olan Adayların Dahil Edilmesi

ÖSYM sisteminde, adayların eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı “Okuyor” ve “Mezun” olmak üzere iki kategoride tutulmaktadır.
ÖSYM branş bazında sıralamaları oluştururken varsa YÖKSİS kaynaklı ÖSYM sisteminde bulunan eğitim bilgisini, YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisi yoksa başvuru esnasında adayın bildirmiş olduğu eğitim bilgisini kullanmaktadır.
Başvuruda bulunan adaylardan, branş bazında sıralamaların hesaplandığı sırada eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı “Okuyor” olan adayların tercih döneminde mezun olması durumunda ilgili alan “Mezun” olarak sisteme yansıyacak ve bu adayların tercih hakkı olacaktır. Bundan dolayı mezuniyet durumu alanı “Mezun” olan adayların yanı sıra “Okuyor” olan adayların da branş bazında sıralamaya dahil edilmesi gereklidir. Böylelikle, dahil edilmediği takdirde ortaya çıkacak olan “adayların kendilerini gerçekte olduğu sıradan daha ileride görmesi durumu” engellenmiş olmaktadır.

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