KPSS’de saniyelerle yarış! Yalın ayak koştu yetişemedi

Türkiye genelinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu heyecanı yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren okullara gelen adaylar, kimlik ve giriş belgesi kontrollerinin ardından salonlara alındı. Saat 10.00 kuralı sebebiyle kapıların kapanmasına dakikalar kala okul çevrelerinde koşuşturmaca yaşandı. Bazı adaylar sınav yerine motosikletle son anda ulaşarak içeri girmeyi başarırken, kapıların kapanmasının ardından gelen adaylar ise içeri alınmadı.

Saat 10.15'te başlayan sınavın 130 dakika sürmesi ve 12.25'te sona ermesi planlanıyor. 81 ilde gerçekleştirilen 2026-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu'na toplam 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu.

KİMİ SON SANİYE YETİŞTİ, KİMİ YETİŞEMEDİ

Sınav giriş saatinin dolmasına kısa süre kala koşarak sınav merkezine gelen bir aday, kapılar kapanmadan içeri girmeyi başararak sınava yetişti. Adayın içeri girmesinin hemen ardından sınav merkezi kapıları kapatıldı.

Bir başka aday ise elektrikli bisikletiyle sınav merkezine geldi. Sakin tavırlarla sınav merkezine yönelen aday, giriş saatini kaçırınca sınava alınmadı. Kapıların kapandığını gören aday, sınava giremeden geri dönmek zorunda kaldı.

"BU İKİNCİ SENEM OLUYOR"

Sınava saniyeler farkla geç kaldığı için kapıdan dönen bir aday ile bina girişindeki görevli arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Sınav salonuna alınmadığı için büyük üzüntü yaşayan adayı sakinleştirmeye çalışan görevli, "Zaten her sene oluyor" diyerek teselli vermek istedi. Kapıdan dönen adayın ise görevliye sitemle, "Bu ikinci senem oluyor" şeklinde cevap vermesi kameralara yansıdı. Sınav salonuna giremeyen aday, okul çevresinden üzgün bir şekilde ayrıldı.

YALIN AYAK KOŞARAK GELDİ, SANİYELERLE KAÇIRDI

Adayların birçoğu erken saatlerde geldikleri sınav merkezlerinde yerlerini alırken, kimileri ise son dakikada sınav merkezine yetişebildi. Bazı adaylar ise tüm çabalarına rağmen kapıların kapanmasına yetişemedi. İlk kez KPPS'ye girecek olan Baran Bayraklı ise elinde terlik yalın ayak koşarak geldiği sınav merkezinde kapının kapanmasını saniyelerle kaçırdı. Nefes nefese geldiği sınav merkezinde kapıların kapandığını gören Bayraklı "Spor yapmış olduk. Seneye tekrar gireriz artık" dedi. Bayraklı çevredeki vatandaşların uzattığı suyu içerek bir süre dinlendikten sonra sınav merkezinden ayrıldı.

"HASTANEDE YATIYORDUM, KALKIP KIZIMA DESTEK OLMAK İÇİN BURAYA GELDİM"

Fizik tedavi gördüğü hastaneden çıkıp kızına destek olmak için sınav alanına gelen Mevlüde Ateş, "Eşimle beraber kızımı sınava getirdim. Sınava girecek adaylara başarılar dilerim. Allah emeklerini boşa çıkarmasın. Dualarım bu okulda ve diğer okullarda sınava giren bütün öğrencilerimize. Burada onlar için Yasin-i Şerif okuyorum. Birkaç gündür hastanede yatıyordum fizik tedavi görüyordum. İçim rahat etmedi. Oradan kalkıp kızıma destek olmak için buraya geldim. Onu yalnız bırakmak istemedim" dedi.

"BİZDE HEYECAN YAŞADIK"

Sınava giren adayların yanı sıra onları yalnız bırakmayan veliler okul bahçeleri ve çevrelerinde heyecanla sınavın bitmesini bekledi. Çocuklarının geleceği için okul önlerinde bekleyen aileler, sınav heyecanını dışarıda yaşadı. Sınav merkezinin çevresinde çocuklarını bekleyen Elvan Eren, "Oğlum diyetisyenlik mezunu, KPSS'ye sıkı hazırlandı. Girdi bakalım sonuç ne olacak. Daha önceden deneyimi var, ama sadece çocuğumuz değil bizlerde her defasında ilk kez giriyormuş gibi heyecan yaşadık aile olarak. İyi bir puan alıp Antalya'ya atanmasını istiyoruz. Devletine, milletine faydalı bir diyetisyen olarak sağlık alanında hizmet vermesini istiyoruz" dedi.

"HAYATIN TAMAMI BİR SINAV"

Ayhan Eren ise, "Oğlumuz bu sene tekrar bir sınav denemesi yapacak. İnşallah iyi bir puan alır. Gönlüne göre iyi bir yere atanması, çalışmak nasip olur. Sınav heyecanı yıllardır devam ediyor. Lise, üniversite, KPSS bu sınav maratonu hiçbir zaman bitmeyecek, devam edecek. Hayatın tamamı bir sınav, her aşamada başarılı olması için mutlaka bir çaba göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Ali Sarıca ise, "Tabi ki onun da bir beklentisi var, ama her şeyin hayırlısı diyelim. Tüm çocuklarımıza başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır