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KPSS Eğitim Bilimleri oturumu sona erdi

ANKARA HABERLERİ  | 06.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Sınavın öğleden sonraki bölümünün de tamamlanmasıyla bugünkü tüm oturumlar sona ermiş oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Eğitim Bilimleri oturumu tamamlandı.

81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavı saat 14.45'te başladı ve adaylar 80 soru için 100 dakika süre kullandı.

Sabah gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavının ardından düzenlenen KPSS Eğitim Bilimleri sınavının da tamamlanmasıyla KPSS'nin bugünkü tüm oturumları sona ermiş oldu.

- Alan bilgisi sınavları gelecek hafta yapılacak

2020-KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 12 Eylül'de saat 10.15'te; 2020-KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları (işletme, muhasebe, istatistik) 13 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler alındığını duyurmuştu.

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Ankara Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
04:47
Sabah
06:14
Öğle
12:52
İkindi
16:28
Akşam
19:20
Yatsı
20:41

Ankara Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Nihan Eczanesi
Cankaya
Melita Eczanesi
Cankaya
İbrahim Ethem Eczanesi
Cankaya
Baykal Eczanesi
Yenimahalle
Kübra Eczanesi
Yenimahalle
Galen Eczanesi
Mamak
Çağatay Eczanesi
Cankaya
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