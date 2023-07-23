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  4. KPSS heyecanı başladı! 81 ilde 100 binlerce katılımcı ter döküyor: Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunun ardından Eğitim Bilimleri oturumu başlayacak

KPSS heyecanı başladı! 81 ilde 100 binlerce katılımcı ter döküyor: Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunun ardından Eğitim Bilimleri oturumu başlayacak

23.07.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı. Katılımcılara 130 dakika süre verildi. Eğitim Bilimleri oturumları ise saat 14.45'te başlayacak.

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15 itibarıyla başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ BUGÜN AÇIK

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri bugün açık olacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava ilişkin yaptığı açıklamada, 81 il ve Lefkoşa'da 105 sınav merkezinde yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168, Eğitim Bilimleri oturumuna 572 bin 20 adayın başvurduğunu belirtti. Ersoy, "Sınavlar için 3 bin 576 bina, 70 bin 123 salon kullanacağız. Emniyet görevlisi dahil 178 bin 352 kişi sınavlarda görev yapacak." ifadesini kullanmıştı.

Ersoy, 2023-KPSS oturumlarına katılacak adaylara başarılar, bu süreçte emek verecek görevlilere de kolaylıklar dilemişti.

SINAV SONUÇLARI 25 AĞUSTOS'TA

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

Sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

(AA)

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