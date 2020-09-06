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KPSS heyecanında ilk oturum sona erdi

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.09.2020 13:52 | Son Güncelleme

Kamuda çalışma hayali kuranlar için fırsat niteliği taşıyan KPPS’nin ‘Genel Kültür-Genel Yetenek’ oluşan sabah oturumu sona erdi.ÖSYM tarafından belirlenen 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav noktasında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanında ilk oturum sona erdi.

Kamuda çalışma hayali kuranlar için fırsat niteliği taşıyan KPPS’nin ‘Genel Kültür-Genel Yetenek’ oluşan sabah oturumu sona erdi.
ÖSYM tarafından belirlenen 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav noktasında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanında ilk oturum sona erdi. KPSS maratonu, "Genel Kültür-Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" oturumlarıyla sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleşiyor. Alan bilgisi sınavları ise gelecek hafta yapılacak. "Genel Kültür" ve "Genel Yetenek"ten oluşan sabah oturumu sona erdi. Bu oturumda adaylara 120 soru yöneltildi ve 130 dakika süre verildi. Eğitim Bilimleri oturumu öğleden sonra saat 14.45’te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek. Sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra gelenler sınav salonlarına alınmadı. Bu yılki sınavda pandemi koşulları da dikkat çekti. Adaylar sınav merkezlerine giriş belgelerinin yanı sıra HES kodlarını da alarak geldi. Polis sınav merkezlerinin önündeki kalabalığı uyararak sosyal mesafe ve maske kullanımı uyarısında bulundu.

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Merkezefendi
Derya Eczanesi
Merkezefendi
Gürkan Eczanesi
Merkezefendi
Huzur Eczanesi
Merkezefendi
Çamlık Eczanesi
Pamukkale
Doğal Eczanesi
Pamukkale
Toprak Eczanesi
Pamukkale
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