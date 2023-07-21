KPSS ÖABT TARİHİ VE SAATİ 2023: KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM öğretmenlik alan bilgisi sınav yerleri sorgulama

KPSS ÖABT oturumunun ne zaman yapılacağı merak ediliyor. KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına bu sene de birçok kişi girecek. Sınav tarihi yaklaşırken İşte, KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınav yerleri sorgulama ekranıve ayrıntılar...

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

2023 KPSS ÖABT sınavı 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.

KPSS ÖABT SINAVINA KİMLER GİRECEK?

KPSS ÖABT sınavına öğretmen adayları giriyor. Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak ÖABT’ye girmeleri zorunludur.

ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2023

23 Temmuz 2023 - KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları

29-30 Temmuz 2023 - KPSS Alan Bilgisi oturumları

6 Ağustos 2023 - ÖABT oturumları

