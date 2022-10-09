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KPSS ön lisans oturumu sona erdi

09.10.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sınav sonuçları, 3 Kasım'da açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu sona erdi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

Sınav sonuçları 3 Kasım'da açıklanacak.

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