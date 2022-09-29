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KPSS Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

29.09.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 9 Ekim'de düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2022-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.

2022-KPSS Ön Lisans sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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