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KPSS puanı kaç yıl geçerlidir? KPSS geçerlilik süresi

Kamu Personeli Seçme Sınavı kısaca KPSS, 2002 yılından bu yana düzenlenen bir sınavdır. Türkiye’deki çeşitli devlet kurumlarına çalışan alabilmek ve kişileri görevlendirebilmek için yapılan bu sınava çeşitli koşulları yerine getiren her vatandaş katılım sağlayabilmektedir.

KPSS puanı kaç yıl geçerlidir? KPSS geçerlilik süresi
Ferhan Petek

Türkiye’de 2002 yılından önce uygulanan Devlet Memurluğu Sınavı ile Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı isimli sınavların bir araya gelmesi ile Kamu Personeli Seçme Sınavı meydana gelmiştir. Sınavın ana hedeflerinin içinde kamu kurumlarında ve kuruluşlarında yapılacak olan personel alımlarının adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi ile sınav rekabeti içinde çalışanların kalitesinin en üst seviyelere çıkartmak gibi hedefler yer almaktadır.

1999 yılındaki Kamu Personeli Yasası’na göre bir düzenleme yapılmış ve ismi daha önce DMS (Devlet Memurluğu Sınavı) olarak kabul edilen sınav bu tarihten sonra KMS (Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı) olarak anılmaya başlanmıştır. Günümüzde ise bu sınavlar geçerliliğini kaybetmiş ve yerine bugün de geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme sınavı gelmiştir.

KPSS puanı kaç yıl geçerlidir?

Türkiye’deki devlete ait kadrolara çalışan alabilmek amacı ile düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda vatandaşların bu sınava girerek aldıkları puana göre atamalar ve yerleştirmeler gerçekleştirilir. Sınavda, vatandaşlık, coğrafya, tarih, genel kültür, matematik, geometri ve Türkçe alanlarından sorular bulunmaktadır.

Lisans mezunu olan kişilerde öğretmen adayları ile alan mezunu kişilerin girebilmesi için her yıl düzenli olarak belli tarihte sınav yapılır. Kanuni maddeler gereğince KPSS sınavının bir geçerlilik süresi de bulunmaktadır. Bir vatandaş KPSS sınavına girdikten sonra bu sınavda aldığı puan belli bir süre içinde geçerliliğini korumaktadır.

KPSS geçerlilik süresi resmi olarak 2 yıl süre ile geçerli kabul edilmektedir. Ancak bu geçerlilik süreleri farklı durumlara ve kişilere göre değişkenlik de gösterebilmektedir. Örnek olarak öğretmen adayı olan kişilerin Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girerek aldıkları puanların geçerlilik süresi 1 yıl olarak açıklanmıştır. Eğer yeni bir sınav yapılmazsa sınavın sonuçları bir sonra yapılacak olan sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar geçerli olarak kabul edilmektedir.

Yapılan KPSS sınavlarının sonuçlarının açıklama süreçleri yapılan sınavın hangi tarihte yapıldığına, sınavın hangi türde olduğuna ve yoğunluğa göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak genel olarak Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanması en çok birkaç ay içinde gerçekleşen bir durumdur. Her yıl farklı dönemler içinde yapılan bir sınav olan Kamu Personeli Seçme sınavı, KPSS Lisans ve KPSS orta öğretim gibi farklı isimlerle yapılmaktadır.

Sınava girildikten sonra alınan puanın geçerlilik süresi genel olarak 2 yıl olarak belirlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı, farklı özel kadrolara, çeşitli kariyer alanlarına ve mesleklerine göre değişebilmektedir. Ayrıca sınavların oturumlarının takvimleri de çeşitlilik gösterebilmektedir. Bu farklılık sınavın geçerlilik süresine de etki etmektedir.

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