YKS soru ve cevap kağıtları erişime açıldı

Adaylar, sınavda verdikleri yanıtları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebiliyor.

CEVAP KAĞIDI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

YKS adayları, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı seçerek "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranı üzerinden sınavda kullandıkları cevap kağıdını inceleyebilecek.

Sistem üzerinden adaylar;

Cevap kağıtlarının görüntüsünü

İşaretledikleri seçenekleri

Optik okuyucu tarafından okunan cevapları

Doğru cevapları

Test bazında doğru, yanlış ve boş sayıları ile ham puanlarını görüntüleyebilecek.

SORU BAZINDA KARŞILAŞTIRMA YAPILABİLECEK

ÖSYM'nin sunduğu sistem sayesinde adaylar, cevap anahtarının yer aldığı ekrandaki soru numaralarına tıklayarak her bir sorunun ayrıntılarına ulaşabilecek.

Bu ekranda soru kökü, cevap seçenekleri, doğru cevap ve adayın verdiği yanıt aynı anda görüntülenebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek sıralamasına göre gösterilecek.

ERİŞİM SÜRESİ 10 GÜN

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS 2026 cevap kağıtları ve soru görüntüleme sistemi 10 gün boyunca erişime açık olacak. Bu sürenin ardından adaylar ilgili ekranlara erişim sağlayamayacak.