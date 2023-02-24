KPSS sınav tarihi açıklandı mı? KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM'de

KPSS oturumu sınava hazırlanan adayların gündeminde yer alıyor. KPSS tarihi, başvuru tarihi, ücreti gibi detaylar araştırılıyor. Bilindiği üzere sınav başvuruları AİS ÖSYM üzerinden alınıyor. Peki KPSS sınav tarihi açıklandı mı? KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KPSS SINAVI NE ZAMAN?

2023 KPSS başvuru tarihi henüz belli olmadı. ÖSYM başvuru tarihine ilişkin duyuru yaptığında detaylar sayfamızda yer alacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Detayların, ÖSYM tarafından yayımlanması beklenen kılavuzda yer alması bekleniyor.

ÖSYM 2023 sınav takvimi bekleniyor.

KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim, öabt, alan bilgisi sınav tarihleri açıklandığında detaylar haberimizde yer alacak.



