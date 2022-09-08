EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. KPSS sınavı giriş yerleri nasıl öğrenilir? Giriş yerleri açıklandı! 2022 ertelenen KPSS sınavı giriş belgesi sorgulama!

KPSS sınavı giriş yerleri nasıl öğrenilir? Giriş yerleri açıklandı! 2022 ertelenen KPSS sınavı giriş belgesi sorgulama!

08.09.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2022-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları için sınava giriş belgelerini erişime açıldı. Gelişmenin ardından sınav giriş belgelerinin nasıl, nereden sorgulanacağı merak ediliyor. Peki KPSS sınavı giriş yerleri nasıl sorgulanır? İşte sorgulama ekranı...

KPSS sınavı giriş yerleri nasıl öğrenilir? Giriş yerleri açıklandı! 2022 ertelenen KPSS sınavı giriş belgesi sorgulama!

Daha önce ertelenmiş olan KPSS oturumları için Sınav Giriş Yerleri atama işlemleri tamamlandı. KPSS sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden erişime açıldı.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL SORGULANIR?

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu 18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak. Sınavlara katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

KPSS'ye katılım sağlayacak adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ne, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden 08 Eylül 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayabilecek.

KPSS SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN!

Ayrıca ÖSYM tarafından gelen açıklama 18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı söylendi. Aynı gün düzenlenecek 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için de adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldıKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?
Bakan Özer yeni dönemi işaret ederek velilere seslendir! "Artık hiçbir ilişkiniz olmayacak"Bakan Özer yeni dönemi işaret ederek velilere seslendir! "Artık hiçbir ilişkiniz olmayacak"
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav KPSS kpss giriş yerleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı!

Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı!

İlginizi Çekebilir

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Brezilya'da dehşete düşüren görüntüler: Onlarca timsah kıyıda!

Brezilya'da dehşete düşüren görüntüler: Onlarca timsah kıyıda!

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.