KPSS sınavı giriş yerleri nasıl öğrenilir? Giriş yerleri açıklandı! 2022 ertelenen KPSS sınavı giriş belgesi sorgulama!

Daha önce ertelenmiş olan KPSS oturumları için Sınav Giriş Yerleri atama işlemleri tamamlandı. KPSS sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden erişime açıldı.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL SORGULANIR?

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu 18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak. Sınavlara katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

KPSS'ye katılım sağlayacak adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ne, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden 08 Eylül 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayabilecek.

KPSS SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN!

Ayrıca ÖSYM tarafından gelen açıklama 18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı söylendi. Aynı gün düzenlenecek 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için de adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



