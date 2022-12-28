KPSS TERCİH SONUÇLARI 2022 AÇIKLANDI! İşte KPSS-2022/13 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları!

KPSS-2022/13 le ilgili beklenen açıklama bugün ÖSYM tarafından yapıldı. ÖSYM'nin internet sitesi ile sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre; KPSS 2022/13 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2022/13 sonuç sorgulama ekranı...

KPSS 2022/13 YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI

KPSS 2022/13 ile ilgili ÖSYM'den açıklama yapıldı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesapları ile resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada, 16 20 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/13 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

KPSS-2022/13 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları an itibariyle T.C. kimlik numarası ve şifre ile adaylar tarafından sorgulanabiliyor.

KPSS 2022/13 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KPSS 2022/13 YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

