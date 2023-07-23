KPSS uçak sorusu cevabı ne? 2023 KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür sınavında yöneltilen uçak sorusu gündem oldu

KPSS uçak soru ve cevabı sınavın ardından gündemdeki yerini aldı. KPSS lisans sınavına katılan adaylar soruların yanıtlarını kontrol etmek için internette araştırma yapıyor. Twitter dahil olmak üzere sosyal medyadan yorumlar gelmeye devam ediyor. Peki, KPSS'de çıkan uçak sorusunun cevabı nedir? İşte KPSS uçak sorusu cevabı hakkına detaylar...

KPSS UÇAK SORUSU CEVABI NECİR?

KPSS uçak sorusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Mantık soruları arasında bulunan soru adayları oldukça zorladı. Bu sorunun KPSS katsayıda etkili olması bekleniyor.

KPSS uçak sorusu cevabı henüz açıklanmadı. Doğru cevap ÖSYM tarafından yayımlanan cevap anahtarı ile öğrenilebilecek.

KPSS SINAV TAKVİMİ 2023

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumlarının 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun ise 6 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.



