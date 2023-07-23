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KPSS uçak sorusu cevabı ne? 2023 KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür sınavında yöneltilen uçak sorusu gündem oldu

23.07.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2023 sınavının ardından Uçak sorusunun yanıtı adaylar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi, Kamu Personeli Seçme Sınavının ilk oturumu olan Genel Yetenek Genel Kültür (GY - GK) ile gündemdeki yerini alan soru ve yanıtı hakkında bilgi edinmek istiyor. Adaylar arama motorlarında KPSS'de kendilerine yöneltilen soruların cevabını araştırmaya başladı. Peki, KPSS 2023 uçak sorusunun cevabı nedir? İşte KPSS uçak sorusu cevabı ile ilgili ayrıntılar...

KPSS uçak soru ve cevabı sınavın ardından gündemdeki yerini aldı. KPSS lisans sınavına katılan adaylar soruların yanıtlarını kontrol etmek için internette araştırma yapıyor. Twitter dahil olmak üzere sosyal medyadan yorumlar gelmeye devam ediyor. Peki, KPSS'de çıkan uçak sorusunun cevabı nedir? İşte KPSS uçak sorusu cevabı hakkına detaylar...

KPSS UÇAK SORUSU CEVABI NECİR?

KPSS uçak sorusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Mantık soruları arasında bulunan soru adayları oldukça zorladı. Bu sorunun KPSS katsayıda etkili olması bekleniyor.

KPSS uçak sorusu cevabı henüz açıklanmadı. Doğru cevap ÖSYM tarafından yayımlanan cevap anahtarı ile öğrenilebilecek.

KPSS SINAV TAKVİMİ 2023

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumlarının 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun ise 6 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

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ÖSYM KPSS uçak kpss soruları ve cevapları

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